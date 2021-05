In barba alle norme anti-Covid si ritrovano insieme a giocare a carte e a bere birra: 7 sanzionati

Nel week end scorso i Carabinieri della Stazione di Toritto sono intervenuti a Grumo Appula per sanzionare dei cittadini del luogo che si erano riuniti in un’abitazione dove - in barba a tutte le prescrizioni sanitarie e mettendo in pericolo la loro salute e quella di coloro con cui convivono - avevano organizzato una partita a carte per ingannare il tempo, ovviamente senza indossare mascherina o rispettare le dovute distanze.

La loro iniziativa non è però passata inosservata ai militari che transitando sotto quell’abitazione avevano udito troppe voci dal tono alto accavallarsi. Insospettiti, ed avendo intuito che probabilmente ci si trovava davanti ad una festa, con diversi partecipanti, hanno approfondito l’accertamento.

Una volta entrati nell’abitazione si sono trovati davanti ben 7 persone intente a giocare a carte e bere birra. I soggetti dopo essere stati identificati sono stati tutti sanzionati per la violazione delle normative in vigore per limitare il diffondersi della pandemia da covid-19 e sono stati invitati a fare rientro presso le loro abitazioni.