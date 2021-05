Ubriaco con l'auto blocca il passaggio a livello a Japigia: denunciato 46enne

Coronavirus, in Puglia 979 casi positivi su 11.543 test. 21 i decessi

Oggi, sabato 8 maggio 2021, in Puglia sono stati registrati 11. 543 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 979 casi positivi: 278 in provincia di Bari, 89 in provincia di Brindisi, 136 nella provincia BAT, 130 in provincia di Foggia,