Coronavirus, Bari in "zona gialla" e sul lungomare tornano le panchine

«Sono tornate», l'annuncio via social, con tanto di foto, del sindaco Antonio Decaro.

In deposito dal 17 dicembre per evitare assembramenti sul lungomare, le panchine sono tornate al loro posto, merito del passaggio, da oggi, della Puglia in "zona gialla", grazie alla curva dei contagi in miglioramento e alla campagna vaccinale in corso.

"Qui, di fronte al mare - scrive il sindaco su Facebook - dove noi baresi veniamo a trovare forza e ispirazione-Oggi finalmente ripartiamo, ma stiamo attenti a non buttare al vento gli sforzi fatti fino ad oggi".

Oltre a quelle sul lungomare saranno ripristinate anche le sedute di corso Vittorio Emanuele, anch'esse smantellate a dicembre 2021.