Arrestato per furto va ai domiciliari, evade dopo poco e viene arrestato di nuovo: tutto in 24 ore

È successo a Grumo Appula ove un 32enne, con diversi precedenti penali a suo carico, è riuscito a farsi arrestare per ben due volte nell’arco di 24 ore.

Il giovane era stato tratto in arresto, per tentato furto aggravato perpetrato in danno di un’attività commerciale sita in Bari. Lo stesso era stato sottoposto al regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione, in Grumo Appula.

Tuttavia la medesima mattina, dopo essersi riposato, ha deciso di uscire.

Le fulminee ricerche dei Carabinieri della locale Stazione, che si sono immediatamente attivati per rintracciare l’uomo, hanno portato in poche ore alla sua cattura. Infatti dopo aver controllato i luoghi maggiormente frequentati dallo stesso, la stazione ferroviaria, quella dei pullman, le vie principali del Comune, le ricerche venivano estese a quelle periferiche del paese. L’intuizione è stata corretta, infatti, l’evaso veniva rintracciato sulla strada Provinciale che conduce da Binetto a Palo del Colle.

Il giovane, una volta fermato e controllato veniva nuovamente tratto in arresto, questa volta per il reato di evasione.

Sottoposto nuovamente al regime degli arresti domiciliari, adesso dovrà rispondere davanti all’autorità giudiziaria del reato di tentato furto aggravato e di evasione.