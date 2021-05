Rubano merce dagli scaffali di un supermercato, ma vengono bloccati dalla Polizia

In zona Libertà, in Via Brigata Bari, presso un noto supermercato, gli agenti della volante di zona hanno sorpreso un cittadino marocchino 51enne e un gambiano 31enne, entrambi pregiudicati, che avevano rubato merce dagli scaffali; i due nonostante il tentativo di fuga, sono stati immediatamente bloccati dai poliziotti, che li hanno deferiti all’autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso.

Inoltre il cittadino marocchino è stato trovato in possesso di un grosso chiodo da carpentiere della lunghezza di 20 cm ed è stato denunciato anche per il possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere, mentre il gambiano è stato denunciato anche per l’inottemperanza ai provvedimenti di espulsione e all’ordine di allontanamento dal territorio italiano emesso dal parte del questore di Bari.

Entrambi sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per le violazioni delle norme di competenza.