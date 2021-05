Lite tra ex conviventi: finisce all'ospedale 88enne. Scatta la denuncia per un pregiudicato

Nel quartiere Libertà a Bari gli agenti della volante di zona sono intervenuti per una lite tra ex conviventi.

Sedata la lite, i poliziotti hanno deferito all’autorità giudiziaria un pregiudicato barese 35enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti della ex convivente e per oltraggio a pubblico ufficiale.

L’uomo, durante l’intervento, ha inveito e insultato gli agenti, mentre la ex convivente, di 27 anni e suo nonno 88enne, a seguito dell’aggressione subita, sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Mater Dei”.