Festeggia la vittoria dello scudetto con i fuochi pirotecnici: beccato dalla Polizia

A Bari, in Piazza Federico II di Svevia, gli agenti della volante hanno sorpreso un 58enne incensurato che per festeggiare la matematica vittoria del campionato dell'Inter - un titolo che mancava dal 2010 - ha acceso quattro batterie pirotecniche per strada, cosa evidentemente vietata.

Lo sfegatato tifoso è stato deferito alla autorità competente per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose.