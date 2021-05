Vaccini in Puglia, somministrazioni a quota 1.263.108. A Bari in arrivo 47mila sieri

Con 1.263.108 vaccini somministrati rispetto a 1.425.435 dosi ricevute (88,6%), la Puglia scende all’ottavo posto della graduatoria nazionale. Il dato è aggiornato alle ore 17.00.

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 24.11 %, mentre il 7.84 % ha ricevuto anche la seconda dose.

Sono 953.086 le prime dosi inoculate e 310.022 le seconde dosi.

Arrivano domani mattina a Bari i furgoni Sda, corriere espresso di Poste Italiane, per la consegna di 38.700 vaccini AstraZeneca, 3.300 dosi di vaccini Janssen e 5.300 Moderna. Lo comunica Poste Italiane. Nelle prime ore di domani mattina, alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini delle tra case farmaceutiche per concludere il loro viaggio intorno alle 11.30.