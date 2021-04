De Raho: «Risposta dopo caso di corruzione di un giudice. C'è l'impegno ad annientare le mafie»

«Questa conferenza stampa viene qualche giorno dopo un fatto che ha colpito tutti noi: un magistrato che si è lasciato corrompere in varie occasioni è un vulnus nel sistema. Tuttavia di fronte a un fatto così grave, la risposta che si dà oggi dimostra come quello che è avvenuto sia un fatto totalmente isolato e che i magistrati continuano ad impegnarsi con capacità, impegno e sacrificio eroici, come fanno polizia, carabinieri e le altre forze dell’ordine».

Lo ha detto il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, durante la conferenza stampa sui 99 arresti eseguiti all’alba nei confronti del clan mafioso Strisciuglio di Bari.

«Il sistema è talmente capace di reagire a qualunque interferenza e condizionamento, da creare un blocco forte» ha aggiunto De Raho, spiegando che «si è aperta una vera e propria guerra con la criminalità di Bari e anche di Foggia. L’impegno è annientare le mafie che lavorano in questo distretto».