Tentata truffa dello specchietto, ma l'anziano se ne accorge: nei guai 26enne

Denunciato un 26enne di Noto, in Sicilia, per una tentata 'truffa dello specchietto' ai danni di un ultrasettantenne a Bari.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per la stessa tipologia di reato, è stato identificato in seguito a una denuncia sporta dalla vittima alla polizia locale del capoluogo.

I fatti sono avvenuti il 13 aprile scorso, in via Raffaele Bovio, con il conclamato schema della truffa: dopo aver scelto la vittima, il truffatore ha finto di aver subito un danno a causa dell'urto con lo specchietto retrovisore esterno del veicolo della vittima, e gli ha poi chiesto un risarcimento per 'falso danno".

L'anziano si è però accorto di quanto accaduto e ha chiamato il Comando di polizia locale di Japigia. Le successive indagini hanno permesso così di identificarlo e denunciarlo per truffa. Il Questore di Bari ha anche emesso un provvedimento di pubblica sicurezza di allontanamento immediato dal territorio comunale.

"L'invito in casi del genere, della Polizia Locale, è di non indugiare e chiedere l'intervento delle Forze di Polizia o della Polizia Locale - spiegano dal Comando - mentre ove invece si abbia già subita la truffa non esitare a denunciare i fatti per perseguire i 'truffatori'". Le attività della Polizia Locale di Bari sono state seguite nell'ambito del noto Progetto "truffe agli anziani" promosso dal Ministero dell'interno e a cui ha aderito anche la Polizia Locale di Bari .