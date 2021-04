Arresto De Benedictis: i Carabinieri sequestrano contanti per 1 milione e 200mila euro

Nel corso delle perquisizioni eseguite stamattina, relative all’esecuzione dei provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti del giudice De Benedictis, magistrato dell’Ufficio GIP di Bari e dell’Avvocato Chiariello, del foro di Bari, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno sottoposto a sequestro un importante quantitativo di denaro.

Nell’abitazione del figlio dell’avvocato Chiariello - Alberto, anche lui indagato - in tre zaini, nascosti all’interno di un divano e di un armadio, sono stati rinvenuti circa 1 milione e 200 mila euro in contanti.

Sono in corso accertamenti per verificare la provenienza del denaro.

L'ipotesi su cui si fonda l'accusa della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce è quella per cui il giudice e l'avvocato abbiano stretto "un accordo corruttivo" in base al quale, in cambio di denaro, il magistrato emetteva provvedimenti favorevoli agli assistiti del legale.

Tra le persone indagate dalla procura di Lecce c’è dunque anche il figlio trentenne dell’avvocato Chiariello. In totale gli indagati sono 12 e per tutti la pm Roberta Licci aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. La gip di Lecce Giulia Proto, però, ha ritenuto che l’applicazione della misura cautelare fosse necessaria solo per tre di loro: oltre a Chiariello e De Benedictis, Danilo Pietro Della Malva, arrestato per aver fatto parte di un gruppo criminale dedito al narcotraffico e ritenuto il principale corruttore. La giudice ha rilevato per tutti la possibilità che possano commettere reati dello stesso genere.

Le altre persone indagate sono: Marianna Casadibari, avvocata barese e collaboratrice di studio dell’avvocato Chiariello; Nicola Soriano, appuntato dei carabinieri in servizio presso la sezione di pg della Procura di Bari; Roberto Dello Russo, indagato per narcotraffico nell’ambito di un’inchiesta di cui De Benedictis si era occupato come gip; Antonio Ippedico, esponente della “Società foggiana”, indagato in un’inchiesta della Dda di Bari e arrestato; Pio Michele Gianquitto, indagato per trasferimento fraudolento di valori e arrestato su ordine del gip De Benedictis; Paolo D’Ambrosio, avvocato co-difensore di Ippedico insieme a Chiariello; Matteo Della Malva, zio di Danilo Pietro e la compagna di quest’ultimo Valeria Gala.

Le ipotesi di reato, contestate a vario titolo agli indagati, sono: associazione a delinquere, corruzione in atti giudiziari, rivelazione di segreti d’ufficio e atto contrario ai doveri di ufficio.