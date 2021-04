Canottaggio: bronzo del CC Barion al Memorial internazionale D’Aloja

Il Canottieri Barion strappa consensi anche al 35esimo Memorial “Paolo d’Aloja” di canottaggio, evento internazionale svoltosi a Piediluco con la partecipazione dei migliori interpreti dell’Italremo.

Ad inorgoglire il circolo del presidente Francesco Rossiello, il bronzo conquistato da Luigi Dolce nel singolo Pesi Leggeri ed un ottimo quinto posto ottenuto da Michelangelo Quaranta e Luigi Tamborrino nel doppio Juniores.

Bravo il 22enne Luigi Dolce a centrare il terzo posto e a cogliere così l’occasione di ben destreggiarsi in una finale ambita, all’indomani della disputa di una batteria con tanti nomi di rilievo ai nastri di partenza e comunque onorata con un settimo piazzamento. Buoni riscontri anche dai 17enni Luigi Tamborrino e Michelangelo Quaranta, piazzatisi quinti nella finale A del doppio Juniores ma anche secondi nella finale B della stessa specialità. Un riscontro ancora più apprezzabile se si pensa che entrambi sono al primo anno nella categoria, e quindi fra i più piccoli fra i partecipanti. A chiudere il bilancio della due giorni umbra, anche il quarto posto del 18enne Giuseppe Bellomo nel singolo Senior, a pochi secondi dal podio. Un bel risultato raggiunto dopo un periodo di forzata inattività, per la soddisfazione del tecnico Alessandro Dironzo che ha accompagnato i ragazzi a Piediluco.

Ora tutti concentrati sul secondo meeting nazionale, in programma proprio a Piediluco a metà maggio: «Bilancio molto positivo – è il commento del direttore sportivo del CC Barion Carlo Quaranta – in un contesto molto competitivo, fra atleti provenienti da altre nazioni e canottieri nel giro azzurro, i migliori 10-15 d’Italia. Tornare con una medaglia da una gara internazionale fa sempre piacere, così come le belle cose fatte nel doppio con un equipaggio juniores fra i più giovani in gara. Molto bene anche Bellomo tornato di recente all’agonismo: siamo sicuri tornerà ai livelli dell’anno scorso».