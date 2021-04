Casi Covid nel Barese, tasso sotto soglia critica. A Bari 100mila i vaccinati con la prima dose

Per la seconda settimana consecutiva continua la discesa della curva dei nuovi contagi nell’area metropolitana di Bari.

Nel periodo 12-18 aprile, infatti, i nuovi casi sono stati 2.945 con un tasso settimanale per 100 mila abitanti di 239,4, al di sotto della soglia critica di 250 casi per 100 mila abitanti.

Lo rivela il report settimanale della Asl di Bari.

La settimana precedente erano stati registrati 3.347 nuovi casi, con una incidenza di 272,1/100mila.

Dodici dei 41 comuni del Barese superano ancora la soglia dei 250, con Ruvo di Puglia che ha il dato peggiore (589,9/100.000), seguito da Bitonto (416,8) e Altamura (411,4). Bari, con 861 nuovi contagi, scende a quota 273,1/100 mila (rispetto ai 311,1 della settimana dal 5 all’11 aprile), restando comunque sopra soglia.

Con riferimento alla campagna vaccinale, al 22 aprile risultano complessivamente somministrate nei centri vaccinali del territorio metropolitano più di 363mila dosi. In particolare, nella fascia d’età 79-70 anni sono stati somministrati 62.857 vaccini, tra prime e seconde dosi, mentre per gli over 80 sono 105.746, di cui 63.128 prime inoculazioni e 42.618 seconde.

A Bari sono 101.169 i cittadini vaccinati, di questi 73.680 anche con la seconda dose.