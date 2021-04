Mola di Bari: ancora un manufatto abusivo scoperto dai Carabinieri Forestali

Ancora un manufatto edile abusivo scoperto dai Carabinieri Forestali di Monopoli.

Questa volta i militari hanno individuato nelle campagne a nord di Mola di Bari un piccolo edificio in legno, la cui costruzione non era ancora terminata, privo di qualsiasi autorizzazione edilizia rilasciata dal competente ufficio comunale. Dal controllo effettuato, è emerso che i proprietari del suolo avevano realizzato anche altre opere abusive: uno scavo con sbancamento di roccia di circa 30 m3 in cui era stata posizionata una cisterna in resina a servizio dell’impianto idrico; un muretto in pietra e cemento della lunghezza di circa 77 m; un’area parcheggio di circa 30 m2 realizzata con materiale di scarto costituito da rifiuti edili derivanti da demolizioni, frammenti di plastica e di asfalto.

L’intero terreno dell’estensione di circa 4000 m2 è stato posto sotto sequestro ed i proprietari deferiti all’autorità giudiziaria per aver violato la normativa in materia urbanistica/edilizia ed il testo unico ambientale, avendo depositato al suolo rifiuti edili.