Addio a Nunzio Pagliara, morto il militare 48enne colpito dal Covid: volontario durante il lockdown

Il mondo dello sport e del volontariato barese piangono Nunzio Ezio Pagliara, sottufficiale dell'Aeronautica, deceduto a 48 anni per le conseguenze del Covid.

Nelle scorse settimane, durante il ricovero all'ospedale San Paolo, la famiglia aveva formulato un accorato appello al ministro della Salute Roberto Speranza per chiedere di poterlo sottoporre a trapianto di polmoni.

Pagliara aveva giocato nelle serie minori, era un martello ricettore, e coltivava la passione per la pallavolo con amici in partite infrasettimanali o nei tornei locali Uisp o Csen.

Lo ricorda così l'assessora comunale di Bari Francesca Bottalico, elogiando il suo impegno civile durante la prima fase delle restrizioni: "Con la sua moto verde - scrive su Fb - insieme ai 700 volontari della città, ha raggiunto centinaia di strade nel borgo antico, negli stretti vicoli, nelle periferie lontane per consegnare, senza sosta, i kit alimentari e farmaceutici a famiglie e ad anziani soli bloccati dal virus. Non ce l'ha fatta a soli 48 anni ci ha lasciato, in attesa di un trapianto di polmoni danneggiato a causa del Covid. Si, a causa, ancora una volta, di questo maledetto virus". "Alla sua famiglia - conclude l'assessora - arrivi la mia vicinanza e un mio grazie personale per quanto Ezio ha generosamente donato fino alla fine. Sarà sempre parte della nostra straordinaria squadra e quella moto verde e quel suo esserci ci riempirà sempre il cuore".