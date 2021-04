Hub Fiera del Levante: la vaccinazione continua regolarmente per i prenotati

La vaccinazione nell’HUB Fiera del Levante di Bari e in tutti gli altri centri vaccinali ASL Bari continua regolarmente.

Le nuove disposizioni, basate sulla disponibilità di vaccini, consentono di vaccinare solo i cittadini in possesso di adesione/prenotazione, sia per le prime dosi nella fascia d’età 70-79 anni sia per le seconde dosi over 80 o altre categorie comprese nel piano vaccinale.

La giornata nell’HUB Fiera - fa sapere l'Asl - è cominciata regolarmente, con l’afflusso dei soli prenotati e senza alcun disagio per la pioggia, dato che tutta l’area destinata all’accesso è stata coperta. Anche negli altri punti vaccinali sparsi sul territorio l’afflusso risulta ordinato e regolare, segno che i cittadini hanno ben recepito l’indicazione di non presentarsi se non muniti di prenotazione.

Fin quando non sarà ricostituita una scorta sufficiente, gli accessi ai centri vaccinali riguarderanno solo i cittadini che hanno preventivamente aderito con le modalità previste:

• piattaforma lapugliativaccina.regione.puglia.it servizio online, con possibilità di stampare il promemoria e il modulo di consenso informato

• numero verde 800.71.39.31, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20

• farmacie accreditate al servizio FarmaCUP.