Arrestato 28enne per detenzione e spaccio di droga: aveva con sé 58 dosi di cocaina

I Carabinieri della Stazione di Bari Carrassi, durante il servizio di “carabiniere di quartiere”, hanno tratto in arresto un 28enne barese, residente nel quartiere Japigia, già noto alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di droga.

I militari, transitando in via Celso Ulpiani, hanno notato F.A. 28enne mentre armeggiava in una cassetta di derivazione telefonica, con accanto la propria vettura lasciata aperta e col motore acceso, pronta per la fuga. Il tempestivo controllo ha permesso di rinvenire e sequestrare la somma in contanti di 150 € ed una chiave in metallo specifica per l’apertura di cassette telefoniche, trovate addosso al soggetto, e 58 dosi di cocaina per complessivi 25 grammi occultate nella citata cassetta.

A seguito di convalida di arresto, l’uomo su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria, mentre la sostanza stupefacente, all’esito delle analisi di laboratorio, verrà depositata presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Bari.