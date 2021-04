Tampona auto e scappa: fermato da Polizia Locale. Tasso alcolemico 4 volte più alto del consentito

Nella serata di ieri la Polizia Locale di Bari ha intercettato in piazza Luigi Di Savoia un'auto che dopo aver tamponato un altro veicolo in Corso Italia si era data a una fuga spericolata in direzione del sottovia Duca Degli Abruzzi.

Fermato il conducente, 50 anni, gli agenti hanno constatato che l'uomo aveva un tasso alcolemico più alto di ben 4 volte rispetto al consentito.

Immediato il sequestro della patente di guida e del veicolo.

L'uomo è stato denunciato e sanzionato per il mancato rispetto del coprifuoco.