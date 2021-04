Pusher conviventi sorpresi a spacciare cocaina: arrestata coppia nel Barese

Nell’ambito della continua azione di contrasto ai reati inerenti agli stupefacenti posta in essere dal Comando Provinciale di Bari su tutto il territorio della città metropolitana, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gioia del Colle hanno predisposto uno specifico servizio di appostamento e osservazione che ha portato all’arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di una coppia di Sammichele di Bari.

Nella serata di ieri, i due conviventi sono stati notati muoversi con spostamenti sospetti che hanno indotto gli operanti ad alzare il livello di guardia. I due, a piedi, si sono dapprima recati nell’immediata periferia del piccolo centro dove, dopo aver spostato alcune pietre di un muretto a secco, hanno prelevato alcuni involucri che sono stati riposti nella borsa della donna. Subito dopo la coppia, sempre a piedi, si è spostata verso il parcheggio antistante al campo sportivo comunale dove una macchina di grossa cilindrata di colore scuro era in sosta, con il motore acceso, e con due giovani a bordo.

In quel frangente è scattata la rete tesa dai Carabinieri che, appostatisi nei paraggi, sono intervenuti proprio nel momento della cessione dello stupefacente.

Subito bloccati pusher e acquirenti, i militari hanno recuperato complessivamente circa 10 grammi di “cocaina”, in parte suddivisa in dosi. La donna, P.A. 34enne, ed il compagno, D.G. 39enne, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi anche specifici, sono stati dichiarati in arresto. I due acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura di Bari quali assuntori. I due conviventi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria l’abitazione di residenza in attesa di giudizio. La droga sequestrata verrà analizzata nei prossimi giorni dal Laboratorio del Comando Provinciale Carabinieri di Bari.