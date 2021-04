Covid, da quando c'è la zona rossa nel Barese 4 sanzioni ogni ora

Da quando la Puglia è in «zona rossa» per l’aumento dei contagi, quindi dal 15 marzo scorso, le forze dell’ordine hanno controllato nel territorio dell’area metropolitana di Bari 90.417 persone e ne hanno sanzionate 2.723, quasi quattro ogni ora, per violazione delle norme anti-Covid, soprattutto assembramenti, mancato rispetto dell’orario di coprifuoco e dell’utilizzo delle mascherine.

Nell’ultimo mese «rosso» sono state anche denunciate 7 persone per epidemia colposa, per essere cioè uscite di casa nonostante fossero in isolamento fiduciario perché positive.

Sono state inoltre controllate 3.315 attività: per 46 è scattata la sanzione amministrativa per non aver rispettato le regole sulle chiusure e per sei di queste è stata disposta la sospensione.