Senza autorizzazione vendeva frutta e verdura in strada: scatta la sanzione di 5mila euro

Intervento ieri degli agenti della Polizia Locale di bari del nucleo annona e amministrativa in localita Santa Caterina per occupazione abusiva della sede stradale finalizzata alla vendita non autorizzata di frutta e verdura con contestuale disagio e pregiudizio per la sicurezza veicolare.

Elevata, nell'occasione, una sanzione pecuniaria di 5000 euro e sequestro finalizzato alla confisca di merci e attrezzature.

Gli alimenti, tutti deperibili, sono stati devoluti a istituti di carità della Citta di Bari.