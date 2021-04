Assembrati e senza mascherine in un locale intenti a fumare e mangiare: 11 giovani sanzionati

Si erano riuniti in undici, in un locale di pochi metri quadri, in via Mameli, al quartiere Madonnella.

Quando gli agenti della Polizia locale, su segnalazione di alcuni residenti, sono intervenuti, hanno trovato i ragazzi - tutti maggiorenni e sprovvisti delle mascherine di protezione - intenti a fumare, mangiare e ascoltare musica a tutto volume.

E' accaduto nella serata di giovedì. Sono così scattate sanzioni alla normativa Covid per 4.400 euro e accertamenti ancora in corso nei confronti del proprietario dell'immobile.

Nella stessa serata, verso le 21, altre sei persone sono state sanzionate dalla Polizia locale perché sorprese senza giustificate motivazioni nei pressi della Stazione centrale.