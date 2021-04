Nasconde oltre un chilo di marijuana in casa: arrestato 33enne insospettabile

Nascondeva in casa più di un chilo di marijuana e oltre duemila euro in contanti. L'uomo, un incensurato 33enne di Palo del Colle è stato scoperto durante una perquisizione domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Molfetta.

I militari hanno rinvenuto oltre 1,300 chili di marijuana e 7 grammi di hashish, il tutto suddiviso in dosi di vario peso. Inoltre, a seguito di un’approfondita perquisizione domiciliare, i militari hanno recuperato altro materiale per la coltivazione e confezionamento dello stupefacente. In particolare, 5 bustine di semi di marijuana, 2 bilancini di precisione, un aspiratore per il sottovuoto e la somma contante di 2.190 euro in banconote di vario taglio.

Pertanto l’uomo, condotto presso gli uffici della caserma carabinieri di Molfetta, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, a disposizione della Procura della Repubblica di Bari.