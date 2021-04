Nuove luci a San Giorgio tra il lungomare Giovine e l'accesso alla Statale 16

Ultimata la sostituzione delle lampade stradali in via Abate Eustasio, una piccola strada che collega il lungomare Alfredo Giovine del quartiere San Giorgio con la SS16 e la SP60, quest’ultima già illuminata a led dalla città Metropolitana.

«Questo intervento di sostituzione dei 9 corpi illuminanti - spiega Lorenzo Leonetti, presidente del Municipio 1 -, con altrettanti a tecnologia led, oltre ad andare in continuità con il percorso led presente nella SP60, rappresenta una miglioria fortemente voluta dai comitati del quartiere e dai tanti cittadini che frequentano le strutture ricettive e sportive presenti. Nel sopralluogo eseguito con Ferrara Francesco presidente del comitato “Marina di San Giorgio”, ricordavamo l’importanza di una buona illuminazione in questa strada, piccola, ma fondamentalmente per la quotidianità dei residenti, nonché luogo di quel drammatico incidente dove perse la vita una piccola bambina circa 30 anni fa a causa anche della scarsa illuminazione. Oggi ci piace pensare che, se pure dopo tanti anni, non abbiamo dimenticato quel tragico momento».

Le manutenzioni si spostano ora in un altro posto strategico del quartiere Jaipigia: «Illumineremo - conclude Leonetti - , finalmente il ponte del canale Valenzano su via Gentile dando lustro pure al Sacrario militare».