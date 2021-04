Vaccini anti-Covid: caos nell'hub della Fiera a Bari, centinaia in coda per ore

Giornate di code negli hub vaccinali della provincia di Bari.

Nel centro della Fiera del Levante c'è stata ressa sia all'esterno, che all'interno della struttura, per un ritardo di quattro ore dall'arrivo del vaccino anti-Covid Pfizer (le cui scorte in Puglia erano terminate), destinato soprattutto alle seconde dosi per gli over 80 ma anche a personale sanitario che lavora in strutture private.

Un medico è dovuto persino salire su una sedia per poter parlare, a fatica, con il folto numero di persone presenti (tra anziani e accompagnatori), costrette ad aspettare e che, quindi, inveivano contro gli operatori sanitari.

E' stato necessario l'intervento della polizia locale per calmare gli animi e, con il passare delle ore, la fila è stata smaltita.