Maltratta e rapina i genitori per acquistare la droga: arrestato 34enne

Covid, record di contagi in Puglia: oggi sono 2.369. Lopalco: «A Pasqua stiamo a casa»

cronaca

«C'è troppa gente in giro - dichiara l'assessore regionale -. Evitiamo di affollare luoghi pubblici, facciamo la spesa in orari non di punta, evitiamo di farci gli auguri di persona. Una visita può essere preludio di una tragedia»