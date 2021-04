Scippa borsello e cerca di utilizzare le carte di credito rubate: fermato 27enne

Fermato per un controllo, trovato con una banconota da 100 euro contraffatta: nei guai 20enne

Fermato dagli agenti della polizia ferroviaria per un controllo in stazione, trovato in possesso di una banconota da 100 euro risultata contraffatta. E' accaduto nei giorni scorsi a Bari. Gli agenti in servizio nella stazione di Bari Centrale, hanno notato un cittadino