Al via da domani le vaccinazioni nell'hub di Noicàttaro allestito nel Palazzetto dello Sport “Sandro Pertini”. Otto postazioni per la registrazione e l’anamnesi dei pazienti e altrettanti box in cui i medici di base che hanno dato la loro disponibilità potranno somministrare le vaccinazioni, supportati dal personale Asl; due le aree di attesa, una per l'accoglienze e l’altra per l’attesa dopo la somministrazione. Si comincia martedì 13 aprile con i pazienti fragili inseriti nelle liste mediante appuntamento concordato con i medici di famiglia.

"Abbiamo fortemente voluto questo hub per procedere speditamente con le vaccinazioni - spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato - Ora, insieme alla sede dell'Asl in via Cappuccini, questo centro costituisce il secondo polo disponibile a Noicàttaro e al momento garantirà un servizio di 6 giorni su 7. I grandi spazi del Palazzetto permettono di accogliere la cittadinanza in sicurezza. Per questo ci auguriamo che possano essere sfruttati al massimo della loro capacità. Abbiamo predisposto la struttura e l’area circostante, garantendo in ogni momento la sicurezza dei cittadini che si recheranno per la vaccinazione. Per questo nella giornata di mercoledì, quando sarà attivo il mercato settimanale, le somministrazioni cominceranno dal pomeriggio per evitare gli assembramenti negli spazi esterni e permettere che tutto si svolga correttamente. Abbiamo lavorato notte e giorno per ottenere l’accelerazione delle attività vaccinali. Solo così sarà possibile superare in tempi brevi questa acuta fase dell’emergenza sanitaria”.