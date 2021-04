Pizzeria accoglie clienti ai tavoli e comitiva organizza festino in un B&B: scattano le multe

Continuano incessanti i controlli della polizia locale di Bari per verificare il rispetto della normativa anti-Covid.

Nella notte appena trascorsa è stata sanzionata una pizzeria a Poggiofranco dove si servivano cibo e bevande alla clientela seduta ai tavoli. 6 avventori e il titolare sono stati multati in totale per 2400 euro.

Inoltre intorno alle 23, in pieno orario di coprifuoco, è arrivata una segnalazione per disturbo alla quiete pubblica, poiché 10 giovani, tutti maggiorenni, avevano organizzato un festino in un B&B nel quartiere Murat.

La comitiva, giunta da fuori città, è stata multata in totale per 4mila euro. Sanzionati anche cittadini che girovagavano senza mascherine.