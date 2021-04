Inveisce contro donne e bambini per strada e si scaglia contro gli agenti: nei guai un senza fissa d

La Polizia Locale di Bari ha denunciato un senza fissa dimora dopo aver aggredito alcuni agenti.

L'episodio si è verificato in via Suppa, nelle vicinanze della stazione centrale. Secondo una ricostruzione, l'uomo avrebbe assalito senza motivazione donne e bambini che passavano per la strada con atteggiamento offensivo-

Successivamente, gli agenti giunti sul posto gli hanno chiesto le generalità ma, nonostante il tentativo di calmarlo, avrebbe li avrebbe aggrediti.

Per l'uomo è quindi scattata la denuncia per minacce, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.

Uno degli agenti ha riportato lievi lesioni per una prognosi di quattro giorni.