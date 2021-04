Guida di un apecar senza patente e trasporta rifiuti ferrosi senza autorizzazione: denunciato

Senza patente ma alla guida di un apecar mentre trasportava rifiuti speciali ferrosi senza autorizzazione: per un uomo, a Bari, è scattata la denuncia a seguito di controlli della Polizia Locale.

Il conducente è stato bloccato nelle vicinanze della Lama Balice a Palese: sul mezzo aveva erano stati accatastati scarti ferrosi, telai di porte in ferro destinati allo smaltimento, reti elettrosaldate arrugginite, cerchioni in disuso di ruote, telai di sedie in ferro e rottami vari.

Dopo la denuncia e la multa per aver guidato senza aver mai conseguito la patente, è scattato il sequestro del mezzo, quest'ultimo privo di revisione e copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

I rifiuti erano probabilmente destinati ad essere sversati illegalmente nelle campagne circostanti la Lama Balice.