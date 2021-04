Perquisizione in casa, scoperta la droga nel mobile del ripostiglio: arrestato 45enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato M.C. 45enne barese, già nota alle Forze dell’Ordine poiché Durante il transito nel quartiere Japigia, la pattuglia ha notato un continuo andirivieni sospetto da parte di noti assuntori di sostanza stupefacente del posto nell’androne di uno dei condomini presenti in via Guglielmo Appulo.

I militari, giunti sull’uscio di casa dell’uomo, rimasto impietrito alla vista degli uomini in uniforme, non ha potuto fare altro che spalancargli la porta della propria abitazione e durante la perquisizione locale, i carabinieri rinvenivano in un mobile posto nel ripostiglio, 148 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana, un bilancino e carta stagnola, materiale utile per confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Tratto in arresto, l’uomo è stato condotto presso gli uffici del Nucleo Radiomobile e al termine delle formalità di rito, l’Autorità Giudiziaria ne ha disposto la detenzione domiciliare.