Confermata chiusura di parchi e giardini alle 18 nei giorni feriali e tutto il giorno nei week-end

I contagi corrono anche a Bari. Per questa ragione l’amministrazione comunale ha reso noto che resta confermata la scelta di chiudere i parchi e i giardini recintati alle ore 18 nei giorni feriali e per l'intera giornata il sabato e la domenica, al fine di limitare il rischio di assembramenti, come stabilito dal Comitato Operativo Comunale