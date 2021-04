Bazar della droga in pieno centro: arrestate 5 persone beccate a confezionare marijuana e cocaina

Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, i Carabinieri della Nucleo Operativo - Sezione Radiomobile della Compagnia di Triggiano, hanno scoperto nel centro dell'hinterland barese un vero e proprio bazar della droga e di conseguenza tratto in arresto cinque individui di cui quattro con precedenti specifici.

In particolare, da alcuni giorni, presso un locale di via Turati, i militari avevano notato un andirivieni di persone che destava sospetto. Pertanto, in seguito alla perquisizione presso il citato locale, ove erano riuniti i cinque soggetti, i militari constatavano che lo scopo della “riunione” era il confezionamento in dosi di marijuana e cocaina.

Venivano infatti rinvenuti 33 grammi di stupefacente tra marijuana e cocaina divisa in dosi nonché materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione per la pesa delle dosi e narcotest per il saggio della qualità dello stupefacente.

I 5 soggetti venivano quindi dichiarati in stato di arresto e posti a disposizione della competente autorità giudiziaria.