Guida per le vie di Bari senza patente e senza assicurazione: sanzione e confisca del mezzo

Ieri a Bari, i poliziotti della Questura di Bari, hanno denunciato due persone.

Nel pomeriggio, al quartiere Libertà, gli agenti della Volante di zona hanno fermato e controllato un’autovettura condotta da un cittadino nigeriano; dai primi accertamenti è emerso che il 35enne, pluri-pregiudicato, era alla guida del veicolo senza patente e per la stessa infrazione era stato già sanzionato in altre occasioni. Come se non bastasse, il veicolo da lui condotto, una Mercedes di grossa cilindrata, era priva di copertura assicurativa; pertanto, il trasgressore è incorso nelle relative sanzioni amministrative ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro, ai fini della confisca.

Più tardi, nello stesso quartiere, gli agenti hanno fermato e controllato un pregiudicato barese classe ’97; la successiva perquisizione effettuata presso l’abitazione del 24enne, ha consentito di rinvenire una stecca di hashish, del peso di circa 50 grammi, e due piantine di Marijuana. La sostanza è stata sottoposta a sequestro ed il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria competente.