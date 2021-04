Conclusi i lavori a Cala Fetta, Leonetti: «Riconsegniamo alla città due bellissimi panorami»

Sono finiti i lavori di sostituzione degli ultimi 80 metri di ringhiere presenti in corrispondenza di Cala Fetta, a Torre a Mare.

«Questo intervento - spiega Lorenzo Leonetti, presidente Municipio 1 -, con quello ultimato la scorsa settimana in Largo Biancofiore, riconsegnano alla città di Bari due bellissimi panorami da cui poter ammirare nella massima sicurezza il mare Adriatico, in tutto il suo splendore. Un intervento che fonerà serenità si tanti cittadini che da anni lamentavano una certa preoccupazione per la presenza di corrosione sui vecchi manufatti. L’idea last minute dell’assessore Giuseppe Galasso, di idropulire le colonnine in pietra che sorreggono i tubolari, è risultata vincente. Ora non ci resta che attendere la fine di queste restrizioni da zona rossa e, dopo, tutti a cercare lo scatto più bello da questo “punto di vista” appena restaurato. La ruggine - conclude Leonetti - sicuramente tornerà, ma il nostro desiderio di vedere un Municipio curato in tutti i suoi dettagli, non deve mai corrodersi».