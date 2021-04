Covid, vaccino ai caregiver: oltre 6.600 le somministrazioni nell'Asl Bari

Nelle due giornate, Pasqua e pasquetta, dedicate alle vaccinazioni di caregiver e familiari conviventi di under 16 con disabilità grave, sono state coinvolte circa 13mila persone in Puglia che hanno ricevuto la prima dose.

Nell'Asl Bari superate le 6.600 dosi somministrate nei “Vaccine days”: dopo le circa 2.585 dosi di domenica, lunedì sono state eseguite altre 4.039 somministrazioni.

A Bari nell’hub Fiera - uno dei 17 centri predisposti dalla ASL per la due giorni pasquale – solo nella giornata di lunedì sono stati iniettati 474 vaccini Astrazeneca. Oltre che nei quattro hub del capoluogo, i team di vaccinatori sono stati impegnati anche ad Altamura, Capurso, Valenzano, Mola di Bari, Alberobello, Sammichele, Acquaviva delle Fonti, Bitonto, Corato, Molfetta, Adelfia, Monopoli e Locorotondo riuscendo a soddisfare la consistente richiesta da parte dei cittadini.

Parallelamente continua il lavoro organizzativo e logistico per rifornire i medici di Medicina generale. Tutta la attuale fornitura di vaccino Moderna - ossia 9.100 dosi - sarà messa a disposizione dei medici di Medicina generale per proseguire, già a partire dai prossimi giorni, le vaccinazioni per soggetti fragili e over 80 a domicilio.

Terminato il primo lotto di consegne - circa 3.300 dosi di Moderna - per i medici che avevano indicato il proprio studio come sede vaccinale, il NOA della ASL di Bari ha predisposto la rete delle consegne con i Distretti Socio Sanitari e l’organizzazione che permetterà l’avvio delle vaccinazioni anche per tutti gli altri medici di assistenza primaria che hanno optato per le sedi ASL come punti di somministrazione.