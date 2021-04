Sequestrati 200 kg di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione pronti alla vendita

Ancora una volta, grazie ai social del Corpo della Polizia Locale, i cittadini baresi inoltrano segnalazioni che consentono di reprimere illeciti e condotte di rilevanza penale. In ordine di tempo, nel pomeriggio del sabato, alcuni clienti di un market della periferia nord di Bari, comunicavano di aver acquistato prodotti surgelati che, una volta aperti per essere destinati al consumo, risultavano essere non in buono stato di conservazione.

La segnalazione degli utenti, veniva prontamente trasmessa agli uomini del settore commercio e annona del Corpo che, unitamente ai funzionari della ASL SIAN BARI, si recavano all'interno dell'esercizio commerciale, dove constatavano il malfunzionamento dei frigo-box ove erano posti in vendita gli alimenti scongelati.

Nell'occasione, ai fini della successiva confisca e distruzione, erano sequestrati 207 kg di generi alimentari che venivano, pertanto, sottratti alle tavole di decine di famiglie baresi.

Nei confronti del gestore dell'esercizio veniva inoltrata informativa all'autorita giudiziaria.