Bari e BAT, 400 carabinieri impegnati nei controlli anti Covid

Nelle province di Bari e Bat, la giornata della Santa Pasqua ha visto impegnati già dalle prime ore, più di 400 miliari dell’Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza alla cittadinanza nonché il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid 19. Numerosi i controlli effettuati e tuttora in corso. Anche oggi determinante è stato l’impiego di due elicotteri che hanno integrato e supportato l’azione delle pattuglie sul terreno.

I controlli per il contenimento alla diffusione del Covid, ma anche attività di contrasto alla criminalità, svolti nella vigilia Pasquale, per i quali vi è stato uno spiegamento di 160 militari, con utilizzo di 70 veicoli d’istituto, supportati nel capoluogo Barese da militari dell’Esercito Italiano, hanno portato al conseguimento dei seguenti risultati: 458 mezzi controllati; 770 persone controllate; 14 esercizi pubblici controllati; contestate 81 violazioni al Dpcm.

Due persone denunciate in stato di libertà (una nella provincia di Bari ed una nella provincia BAT) per l’inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione perché in quarantena a causa della positività al Covid; 9 le persone segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo per uso di sostanza stupefacente; una persona arrestata, un 34 di origine albanese e residente in Italia, per maltrattamenti in famiglia e rapina.

I controlli, oltre ad essere attivi nell’intera giornata di Pasqua, saranno più incisivi soprattutto nella mattinata della Pasquetta, al fine di prevenire l’esodo per eventuali gite fuori porta.