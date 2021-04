Modugno, i Carabinieri arrestano rapinatore seriale: deve scontare più di 4 anni di carcere

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modugno hanno tratto in arresto M.C. 58enne barese, da tempo noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato individuato in un’autorimessa sita in una zona periferica della città di metropolitana. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari a seguito di varie condanne inflittegli per i reati di associazione a delinquere e rapina, per fatti commessi tra il 2014 ed il 2017 nei territori di Potenza, Foggia, Bari e provincia.

Alla vista dei militari l’uomo è rimasto impietrito. Non si aspettava probabilmente che sarebbero andati a scovarlo, ma la giustizia si sa, fa sempre il suo corso, e così, non avendo scampo né vie di fuga, non poteva far altro che seguire i militari.

Condotto prima presso gli uffici del Comando Compagnia per espletare le formalità di rito e ricevere copia del provvedimento a suo carico, è stato poi tradotto presso la casa circondariale di Bari ove dovrà scontare una pena di anni quattro, mesi sei e giorni otto di reclusione.