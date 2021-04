Tre positivi al Covid violano l'isolamento obbligatorio: denunciati per epidemia colposa

Va in giro in macchina con una mazza in metallo, denunciato dai Carabinieri

Cronaca

L'episodio è avvenuto a Sannicandro. L'uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere e per la violazione delle misure urgenti imposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19