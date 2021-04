Va in giro in macchina con una mazza in metallo, denunciato dai Carabinieri

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modugno, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un’autovettura con a bordo tre soggetti, due dei quali ben noti alle forze di polizia.

Durante il controllo il conducente ha assunto un atteggiamento che ha subito insospettito i militari, in primis perché nessuno dei tre soggetti presenti all’interno dell’autovettura era in possesso di un valido motivo che giustificasse lo spostamento dalla propria abitazione, inoltre perché troppe volte il conducente dell’autovettura aveva tentato di distrarre i militari mentre effettuavano un’ispezione visiva dell’abitacolo.

A quel punto, i militari hanno perquisito l’autovettura, rinvenendo, abilmente occultata, all’interno del cofano posteriore, una mazza da baseball in metallo di 60 cm, il cui porto fuori dall’abitazione, senza giustificato motivo, costituisce reato.

Al termine del controllo i tre soggetti sono stati sanzionati per la violazione delle misure urgenti imposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, in più l’autista è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.