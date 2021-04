Controlli della Polizia Locale a San Girolamo: beccati in 30 a violare le norme anti Covid

Controlli anticovid e sanzioni nella serata di giovedì nel quartiere barese di San Girolamo.

L'operazione ha visto impegnati agenti della Polizia locale con le Volanti, in particolare nella zona del waterfront.

Complessivamente, sono state fermate e identificate oltre trenta persone.

In particolare, sono stati identificati una decina di soggetti soliti stazionare davanti un esercizio alimentare, che in occasione della ispezione è risultato esercitare abusivamente la somministrazione di bevande.

Inoltre in un locale, ex Circolo privato, 4 uomini si erano rinchiusi all'interno (con serranda abbassata) ad intrattenersi in giochi a carte e consumare bevande; tutti identificati e sanzionati.

Identificate tra i soggetti verbalizzati, otto persone con precedenti penali che saranno segnalate allattenzione dell'Autorità di Pubblica sicurezza.

Complessivamente contestate 14 violazioni alla normativa Covid19 e 2 violazioni in materia annonaria e amministrativa per un totale di oltre diecimila euro.

I controlli mirati ed in forma congiunta tra le Forze di Polizia, proseguiranno nelle prossime ore e in particolare nel prossimo fine settimana in occasione delle festività pasquali.