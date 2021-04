«Lavori in cambio di una ristrutturazione a Bari»: indagato ex direttore amministrativo Asl Brindisi

Avrebbe fatto pressioni su alcuni colleghi per agevolare una società nell'ottenimento di lavori, in cambio di una ristrutturazione per un appartamento a Bari: con l'accusa di corruzione è indagato un ex direttore amministrativo dell'Asl di Brindisi. Le indagini sono a cura della Guardia di Finanza e sono partite da accertamenti della Squadra Mobile del capoluogo messapico. Le accuse mosse dalla Procura di Bari all'ex dirigente sono in concorso con quattro imprenditori e professionisti.



"Agevolare società per lavori in cambio di ristrutturazione di un appartamento a Bari: indagato ex direttore amministrativo Asl Brindisi

„Le accuse mosse dalla Procura di Bari all'ex dirigente sono in concorso con quattro imprenditori e professionisti. Per questi ultimi è stato avanzato anche un provvedimento di interdizione dall'attività d'impresa e professionale valido 9 mesi“