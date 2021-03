Covid: in Puglia altri 786 casi su 5mila tamponi. Altri 33 decessi

Oggi, lunedì 29 marzo, in Puglia sono stati registrati sono stati registrati 5.142 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 786 casi positivi: 350 in provincia di Bari, 90 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia BAT, 176 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 43 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 33 decessi: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.845.068 test. 138.303 sono i pazienti guariti. 46.494 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 189.523 così suddivisi: 74.413 nella Provincia di Bari; 13.761 nella Provincia di Bat; 18.586 nella Provincia di Brindisi; 35.300 nella Provincia di Foggia; 17.608 nella Provincia di Lecce; 28.862 nella Provincia di Taranto; 679 attribuiti a residenti fuori regione; 314 provincia di residenza non nota.

Il bollettino della regione Puglia è disponibile qui