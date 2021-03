Ladro positivo al Covid beccato mentre "cannibalizza" auto a Poggiofranco: arrestato 43enne

E' stato sorpreso dai poliziotti a Poggiofranco, mentre, dopo aver forzato un'auto, ne asportava alcuni pezzi. L'uomo, un 43enne barese con precedenti, è stato arrestato per furto aggravato.

Ma non è tutto.

Perché da ulteriori specifici accertamenti svolti, l'uomo è risultato anche positivo al Covid, per cui è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria competente per violazione delle norme sanitarie e sanzionato per la violazione del coprifuoco vigente.

Dopo l’attività, i quattro poliziotti delle volanti entrati in contatto con l’arrestato sono stati comunque posti in quarantena preventiva.