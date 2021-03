Comitiva beccata in strada a cantare e bere durante il coprifuoco: sanzionati 8 giovani

Controlli anti-Covid a Bari nella Domenica delle Palme da parte della Polizia Locale finalizzati al rispetto della normativa contro la diffusione del contagio.

Ispezionato e sanzionato dalla Polizia Locale un esercizio di generi alimentari che non osservava il divieto di vendita imposto nella giornata festiva.

Nella notte, a seguito di una segnalazione per schiamazzi giunta in centrale operativa, sanzionata alle due di notte e in pieno "coprifuoco" una "allegra" comitiva di otto giovani intenta a cantare e a bere bevande alcoliche all'esterno di una chiesa in zona Picone.

Elevate sanzioni, sul litorale di Torre a Mare, nei confronti di diversi conducenti di veicoli che, senza giustificato motivo, circolavano provenienti dai comuni di Triggiano e Capurso.

Sanzioni anche ad alcuni cittadini in giro nel centro storico senza utilizzare dispositivi di protezione individuale.

Infine, nella mattinata di ieri, il nucleo di Protezione Civile della Polizia Locale di Bari, unitamente ai volontari della associazione nazionale dei Carabinieri, ha presidiato e monitorato, grazie ad un software "conta persone" , gli accessi alla necropoli momumentale ove non si sono registrati assembramenti e disagi.