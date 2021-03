Spaccio in pieno centro: arrestato pusher con hashish e marijuana

In via Giulio Petroni, in pieno centro cittadino, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale Carabinieri di Bari hanno arrestato D.D.C., 24enne del luogo, già conosciuto alle forze di polizia.

Durante il transito lungo la trafficata arteria cittadina, i militari dell’Arma hanno notato l’uomo camminare in direzione centro città proveniente da Carbonara.

La presenza della gazzella ha stranamente innervosito il pedone che, una volta fermato, ha mostrato da subito segni di insofferenza al controllo. L’uomo, è stato, pertanto, immediatamente perquisito e, occultate nella cintura dei pantaloni e nelle tasche della felpa e del giubbino, sono state rinvenute 46 bustine di hashish e 41 di marijuana.

Dato l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, i militari decidevano di proseguire la perquisizione presso l’abitazione del giovane “pusher”, rinvenendo altro stupefacente debitamente confezionato con tutto l’occorrente. In particolare all'interno della camera da letto venivano reperite 45 bustine in cellophane, contenenti 58 grammi di hashish, e 82 bustine, contenenti 76 grammi di marijuana oltre al materiale atto al confezionamento.

Tratto in arresto, l’uomo è stato condotto presso gli uffici del Nucleo Radiomobile di Bari e al termine delle formalità di rito è stato sottoposto alla detenzione ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del direttissimo che sarà celebrato nei prossimi giorni in modalità telematica.