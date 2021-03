«Ora basta! Per chi non conosce l’italiano, traduco “mo avast”».

A dirlo, perentorio, è Lorenzo Leonetti, presidente del Municipio 1, che così commenta l'ennesimo gesto di inciviltà in tema di conferimento di rifiuti a Bari.

«L’ultimo episodio una cameretta con tanto di foto famiglia e “albero sei desideri”, un disegno con tanti messaggi di bontà, amore e rispetto. Proprio il rispetto che è mancato ai criminali ambientali che ieri hanno “attaccato” Sant’Anna. A dare l’allarme proprio i cittadini con tanto di foto. È inaccettabile continuare a sopportare i gesti di coloro che considerano il quartiere Sant’Anna una discarica. Non si può più tollerare i gesti di gente che con auto e furgoncini, provenienti da altre zone della città, giornalmente scaricano cartoni, mobili ed altro in corrispondenza delle aree ecologiche del quartiere, convinti che qui non ci viva nessuno. Vorrei ricordare a questi criminali - continua Leonetti - che a Sant’Anna vive gente con un cuore grande che in questo ultimo mese ha dimostrato nei fatti cosa significa essere civili. Non posso più tollerare queste mancanze di rispetto e - conclude il presidente - da oggi farò tutto ciò che è nelle mie possibilità per eliminare queste cattive consuetudini. Sono molto arrabbiato».