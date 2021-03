Incidente al quartiere Libertà: auto si ribalta ma del conducente non c'è traccia

Un incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 5.30, al quartiere Libertà.

Per cause da accertare, un'utilitaria sì è ribaltata in via Indipendenza, nel tratto tra via Bovio e via Principe Amedeo.

Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che all'arrivo non ha trovato il conducente della vettura.

Accertamenti sono in corso per risalire alla persona alla guida del mezzo.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.